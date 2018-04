Juventus-Napoli 0-1, Koulibaly gela lo Stadium: campionato riaperto

Il Napoli batte la Juventus all’Allianz Stadium con un gol all’89’ di Koulibaly e si porta a -1 dai bianconeri. Corsa scudetto riapertissima al termine di una partita in cui la squadra di Allegri ha davvero costruito poco.

IL MATCH.

Dopo 11’ Allegri perde Chiellini per infortunio: al suo posto entra Lichtsteiner. Al 16’ palo di Pjanic su punizione deviata dalla barriera. Poi è il Napoli a prendere in mano le redini del gioco. Al 23’ Hamsik spreca a tu per tu con Buffon, al 38’ gol annullato a Insigne per fuorigioco.

Nella ripresa, il tecnico bianconero getta nella mischia Cuadrado e Mandzukic ma sono sempre gli azzurri ad avere il possesso palla. All’89’ corner per i campani e colpo di testa vincente di Koulibaly.

IL TABELLINO DI JUVENTUS-NAPOLI 0-1:

Juventus (4-3-2-1): Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini (11′ Lichtsteiner), Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (70′ Mandzukic), Dybala (46′ Cuadrado); Higuain. A disp. Pinsoglio, Szczesny, Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Bentancur, Bernardeschi. All. Allegri.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan (79′ Rog), Jorginho, Hamsik (66′ Zielinski); Callejon, Mertens (60′ Milik), Insigne. A disp. Rafael Cabral, Sepe, Maggio, Milc, Chiriches, Machach, Ounas, Diawara, Tonelli. All. Sarri.

Arbitro: Rocchi di Firenze

Ammoniti Benatia (J), Asamoah (J), Albiol (N), Pjanic (J)

Reti: : 89′ Koulibaly (N)