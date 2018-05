Juventus, Nedved apre spiragli per le cessioni di Higuain e Mandzukic

Sirene d’addio in casa Juventus. La situazione in particolare è focalizzata sui casi di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic.

A parlarne è stato il vicepresidente Pavel Nedved, che, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato in uscita. “Per il Pipita vedremo dopo il Mondiale. Al momento è un nostro giocatore ed è sotto contratto. Per quanto concerne Mario, i giocatori vanno sempre accontentati. Non ha senso trattenerli, devono restare solo se felici. Perciò decideremo assieme”.

Poi sull’addio di Buffon. “Mi farà strano non vederlo alla Juve, siamo arrivati insieme nel 2001. Per il futuro servirà una coppia vincente che darà sicurezza. Per questo non sarà facile. Il suo futuro? L asceta sta a lui e prenderà quella migliore per se stesso”.