Juventus, parla Nedved: “Icardi? Abbiamo già uno dei migliori bomber al mondo”

La lunga attesa è finita, il campionato sta per ricominciare e domani tocca alla Juventus, campione in carica per otto tornei di fila, aprire le danze sul campo del Parma. Con Maurizio Sarri alle prese con la polmonite – “non è una cosa semplice, abbiamo deciso di dargli il giusto tempo di recupero anche se lui vorrebbe stare in ufficio e in campo tutto il giorno” – c’è Pavel Nedved a parlare in conferenza stampa.

“Ci sono delle difficoltà per noi che abbiamo già vissuto con Conte quando abbiamo giocato senza allenatore in panchina, sappiamo a cosa andiamo incontro, avere l’allenatore in panchina è sempre meglio”, dice il dirigente ceco. “Per la nostra società sono stati fatti dei cambiamenti importanti. Abbiamo cambiato staff tecnico e medico, siamo convinti delle nostre scelte e siamo convinti che avremo risultati in futuro. Sarri sta svolgendo un grosso lavoro, siamo molto contenti. Malgrado le ultime difficoltà, la squadra lo sta seguendo”.

Quindi sul mercato: “Dybala non può essere un problema perché è un grande campione. Sarri lo sta utilizzando tatticamente come falso nueve. Icardi? Non credo che oggi debba parlare di altre squadre. Coglieremo occasioni perché il mercato purtroppo è ancora aperto. Quando si inizia a giocare è giusto che ci siano certezze per noi e per i calciatori. Paratici sta facendo grandi cose. Higuain? È un giocatore molto forte che fa parte della rosa. Se dico che è tra i due-tre più forti centravanti al mondo non sbaglio. Siamo contenti che sia con noi, lui conosce Sarri e quindi è favorito perchè sa cosa vuole il tecnico. Anche i brasiliani sono bravi. Abbiamo riunito Danilo e Alex Sandro. Douglas Costa mi piace molto e spero faccia una buona stagione”.