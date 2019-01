Juventus, rientro in Italia e riposo: terapie per tre alla Continassa

Prima il rientro in Italia, all’alba, poi qualche ora di riposo. La Juventus si gode il trionfo in Supercoppa Italiana, il primo trofeo della stagione conquistato in Arabia Saudita grazie al successo sul Milan griffato da Cristiano Ronaldo.

Solo tre i calciatori bianconeri che hanno svolto del lavoro fisioterapico, proprio quelli usciti malconci dal match con i rossoneri. Si tratta di Pjanic, Bentancur e Douglas Costa, avvistati alla Continassa.

Terapie per il brasiliano, uscito dal campo anzitempo per crampo ai polpacci, per il bosniaco che ha accusato una contusione al polpaccio sinistro e per l’uruguaiano, alle prese con una contusione alla coscia sinistra. Domani la ripresa degli allenamenti per tutti, in vista della sfida di lunedì sera allo Stadium contro il Chievo.