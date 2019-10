Juventus, Sarri: “Riposerà anche Ronaldo, non so quando. Dybala? Ha sempre giocato bene”

È già vigilia di campionato per la Juventus, che domani (ore 15) affronta in trasferta il Lecce. I salentini al Via del Mare non hanno ancora conquistato punti in campionato, eppure Maurizio Sarri non si fida. Nel presentare la sfida in conferenza stampa, il tecnico bianconero parte dalle condizioni di Ronaldo: “Il colloquio con lui è giornaliero. Dopo le partite parliamo delle sensazioni avute in campo, dei numeri delle valutazioni dei test dei medici e atletici, anche per lui ci sarà bisogno di qualche partita di riposo. Oggi decideremo quando in base alle sue sensazioni e ai numeri che vediamo. Non so ancora quando”.

Quindi sul rapporto con Dybala, eroe di coppa martedì sera con la doppietta al Lokomotiv Mosca: "Se si parla di esplosione per quanto riguarda la doppietta ok, ma se parliamo di prestazione ha sempre fatto bene in questa stagione", puntualizza Sarri. "Mi aspettavo una prestazione di alto livello da parte sua perché secondo me in questo momento è in grado di darci prestazioni di alto livello. Poi si può segnare o no, ma che il contributo alla squadra sarebbe stato di buon livello non avevo grandi dubbi".

A proposito, chi le calcia le punizioni? L’allenatore delinea le gerarchie: “Quelle con il destro sono di Ronaldo e Pjanic, poi in campo decidono chi va sulla palla. Penso funzioni così in tutte le squadre, nell’ultima partita Pjanic ha lasciato a Ronaldo, scelta loro”. E sempre su Pjanic: “Lui mi è sempre piaciuto, è un giocatore di grande qualità, gli ho chiesto qualcosa di diverso, ma senza stravolgergli la vita in campo. È stato bravo a fare bene quelle cose che gli ho chiesto, poi è in ottima condizione fisica e menale e si sta esprimendo su grandi livelli, ma avrei risposto allo stesso modo due anni fa. Ha tutto per centrare il suo obiettivo, che è quello che ha detto lui: diventare uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo”.