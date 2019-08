Juventus Stadium, col Napoli il debutto dei nuovi sistemi di sicurezza

Faranno il loro debutto “ufficiale” sabato sera, proprio in occasione di una delle sfide non solo più sentite, ma anche considerate più a rischio dell’intero campionato. Juventus-Napoli, infatti, sarà la prima partita in cui lo Stadium testerà l’efficacia dei nuovi, avanzati sistemi di sicurezza installati nel corso dell’estate.

Come rende noto il club bianconero, infatti, “l’apparato di videosorveglianza a circuito chiuso è stato ulteriormente implementato, oltre che con sette telecamere full HD nelle zone di accesso, con l’installazione di nove Panomera multifocali. Otto di queste, puntate sugli spalti, vanno a integrare le 14 già presenti e completano la copertura totale del catino, permettendo non solo di filmare qualsiasi evento si verifichi nell’impianto, ma di individuarne i responsabili con elevata precisione”.