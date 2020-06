Juventus subito al lavoro, per De Sciglio lesione di basso grado del bicipite femorale

Subito al lavoro. Venerdì sera c’è il match col Lecce allo Stadium e la Juventus non può concedersi pause. Dopo essere rientrata a Torino in nottata, con in dote i tre punti conquistati a Bologna, la squadra di Sarri si è ritrovata in mattinata al JTC Continassa.

Come evidenzia il report quotidiano sul sito ufficiale, lavoro di recupero per chi ha giocato al Dall’Ara ed esercitazione tecnica con partita per il resto del gruppo. Domani continuerà la preparazione con una seduta mattutina.