Juventus, terminate le visite mediche per Buffon: centinaia di tifosi al J|Medical

Il club bianconero, intanto, fa gli auguri a Boniperti per il novantunesimo compleanno

Bagno di folla per il portiere

Giornata importante in casa Juventus. Il 4 luglio 1928, infatti, “nasceva a Barengo, in provincia di Novara, una delle persone che, negli anni, avrebbe legato come pochi altri il suo nome ai colori bianconeri”.

Così comincia l’articolo sul sito ufficiale bianconero dedicato a Giampiero Boniperti, che oggi festeggia il novantunesimo compleanno. Il presidente onorario della Juventus si è legato alla Vecchia Signora nel 1947, diventandone presidente nel 1971. “Vincere non è importante: è l’unica cosa che conta”, è il celebre motto di Boniperti, ricordato anche dal club nel suo messaggio di auguri.

Intanto una gloria più recente della Juve sta per vestirsi nuovamente di bianconero. Terminate le visite mediche sostenute in mattinata da Gianluigi Buffon al J|Medical. Il portiere è arrivato questa mattina intorno alle 8.45, accolto da un centinaio di tifosi entusiasti, e ora è pronto a firmare il contratto per la prossima stagione.