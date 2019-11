Juventus, Toro e le bandiere: a ruba i toret fatti con i Lego

La pedana è grigia e richiama il colore dell’asfalto, il getto d’acqua invece è trasparente, poi ci sono i simpatici piccioni, posizionabili dove lo si desidera. E ovviamente lei, la fontanella, un simbolo arcinoto della nostra città. Stanno già andando a ruba i piccoli toret costruiti con i mattoncini della Lego, forse più di quanto ci si aspettasse al momento del lancio. I torinesi e i turisti li possono trovare da “I love Toret”, al Cortile del Maglio di Borgo Dora.

BRICK-ET

E hanno anche un nome: Brick-et, anche se la cosa non deve trarre in inganno. Sì perché se la parola può inizialmente richiamare il termine della lingua piemontese usato per indicare i fiammiferi, appunto brichét, alla base c’è un gioco di parole, perché forse non tutti sanno che “brick” è anche il nome con cui vengono chiamati i mattoncini della Lego. Dunque, ecco come mixare nella maniera più divertente la nostra torinesità con l’azienda danese famosa e apprezzata dai bambini di tutto il mondo. Un’idea, quella dei Brick-et, partorita dall’ingegno di Michele Marchitto, meglio noto come “Mike”, co-fondatore nel 2007 dell’agenzia di comunicazione digitale Wedoo e che già si era fatto notare in passato per i disegni dei supereroi fatti con un’altra eccellenza di origine torinese, la Bic. Un progetto, quello relativo ai Brick-et, a cui Mike lavorava da un po’ di tempo. «Non avevo mai realizzato niente con i mattoncini Lego – racconta Mike – ma il sistema delle sue costruzioni mi affascina fin da ragazzino, perché ci sono innumerevoli possibilità e allo stesso tempo una serie di regole precise da seguire nel lavoro. Così ho voluto creare un modello con pezzi della Lego ufficiali, utilizzando il minor numero possibile di mattoncini ma con lo scopo di restituire un risultato immediato, che insomma rendesse subito chiaro il concetto».

I MODELLINI

Dunque non l’idea di realizzare un semplice giocattolo per i più piccoli, ma un qualcosa di iconico e dal design inconfondibile, come appunto i nostri toret che possiamo ammirare ogni giorno in tantissimi giardini e parchi e che i turisti amano fotografare mentre sono in visita a Torino. Brick-et di cui non esiste una sola versione, anzi Mike racconta che il primo pezzo è stato costruito «con i colori della bandiera americana». Poi si trovano fontanelle battenti bandiera italiana e francese, e non possono mancare gli omaggi alle due compagini calcistiche del capoluogo piemontese, la Juve e il Toro, con i modelli bianconeri e granata. E poi c’è il toret Lego giallo e blu, cioè i colori ufficiali della città di Torino. E poi ancora una versione tutta grigia e una, per finire, a tinte arcobaleno. Ma il più apprezzato rimane sempre il toret verde, talmente richiesto da essere già andato sold-out in breve tempo. Piacciono ai torinesi, ma anche a chi a Torino non vive e vuole però portarsi a casa un ricordo, un po’ particolare, del capoluogo piemontese.