Juventus, ufficiale: Alex Sandro rinnova fino al 2023

Accordo raggiunto tra il club bianconero e il laterale brasiliano: "Oggi per me è un giorno molto felice"

Ora è ufficiale: Alex Sandro ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2023. L’esterno brasiliano, da tre anni in bianconero, ha prolungato di tre anni il suo accordo con la Vecchia Signora.

Confermate, dunque, le voci che da alcune settimane volevano la Juventus e Alex Sandro in procinto di annunciare l’intesa sul rinnovo di contratto e l’adeguamento dell’ingaggio, intesa raggiunta dopo una serena trattativa.

In tre stagioni Alex Sandro, prelevato dal club portoghese del Porto, ha conquistato tre scudetti e tre coppe nazionali con la società bianconera, totalizzando 134 presenze nelle varie competizioni e mettendo a segno 9 reti.

“Oggi per me, la mia famiglia e anche per i miei compagni è un giorno molto felice”, le parole di Alex Sandro a Juventus TV. “Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, come ho fatto finora, per migliorare ancora”.