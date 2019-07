Juventus, ufficiale: Buffon firma fino al 30 giugno 2020

Dal club bianconero anche gli auguri a Boniperti per il novantunesimo compleanno

Adesso è ufficiale: Gianluigi Buffon torna alla Juventus. Dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata al J|Medical, accolto da un centinaio di tifosi entusiasti, il portiere ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2020.

“Bentornato a casa, Gigi”, si legge sul sito ufficiale del club bianconero. Buffon aveva dato l’addio alla Juve il 18 maggio 2018, tra le lacrime, e quest’anno ha difeso la porta del Paris Saint-Germain, in Francia. Il richiamo dei colori bianconeri, però, è stato irresistibile.

Quella di oggi, peraltro, è una giornata importante in casa Juventus. Il 4 luglio 1928, infatti, “nasceva a Barengo, in provincia di Novara, una delle persone che, negli anni, avrebbe legato come pochi altri il suo nome ai colori bianconeri”.

Così comincia l’articolo sul sito ufficiale bianconero dedicato a Giampiero Boniperti, che oggi festeggia il novantunesimo compleanno. Il presidente onorario della Juventus si è legato alla Vecchia Signora nel 1947, diventandone presidente nel 1971. “Vincere non è importante: è l’unica cosa che conta”, è il celebre motto di Boniperti, ricordato anche dal club nel suo messaggio di auguri.