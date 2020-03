Juventus, via anche Douglas Costa: va in Brasile dalla famiglia

Il fuggi fuggi continua. Con regolare autorizzazione, naturalmente. Dopo Cristiano Ronaldo, Pjanic, Khedira e Higuain, tocca a Douglas Costa salutare Torino, la Juventus e l’emergenza coronavirus.

L’esterno bianconero è partito per il Brasile, dove lo aspettano la compagna Nathalia, la piccola figlia e il resto dalla famiglia, che non vede da settimane: più o meno da quando la situazione in Italia si è trasformata in un incubo.

Resta da capire come gestirà la situazione il club bianconero in caso di ripresa delle attività. Al momento del rientro in Italia, tutti i calciatori attualmente all’estero dovranno osservare un ulteriore periodo di isolamento.