Juventus Women, è scudetto. Agnelli: “Orgogliosi di voi, grazie alla Figc”

Terzo titolo in altrettanti anni per le bianconere: lo ha deciso il consiglio federale. Anche Sarri fa i complimenti e avverte: "Occhio al Lecce"

Campionesse d’Italia di calcio femminile. Le ragazze della Juventus hanno vinto il terzo scudetto in altrettanti anni di vita, dopo che il Consiglio Federale ha certificato la posizione di leadership in campionato al momento della sospensione per l’emergenza Covid.

“A nome di tutta la Juventus e in particolare dei dirigenti, delle calciatrici e dello staff tecnico delle Juventus Women desidero ringraziare il Consiglio Federale e il Presidente, Gabriele Gravina, per aver deciso l’assegnazione dello scudetto 19-20″, è il messaggio del presidente Andrea Agnelli.

“Il nostro percorso di calcio femminile ha dimostrato ‘sul campo’ di meritare questo titolo, il terzo consecutivo in tre anni di attività. Siamo orgogliosi di annoverare nella nostra rosa molte componenti della Nazionale, che ha appassionato il nostro paese l’estate scorsa durante gli ultimi mondiali”, prosegue Agnelli.

“Siamo altrettanto orgogliosi che il nostro club abbia saputo dare un impulso decisivo al calcio femminile italiano. La ‘Premiere’ della stagione scorsa, con il tutto esaurito all’Allianz Stadium, la costante crescita del settore giovanile, che porta complessivamente il numero di tesserate a 158 ragazze, oltre ai grandi risultati sportivi ne sono la principale dimostrazione”, conclude il presidente.

Intanto domani tocca ai ‘maschietti’ consolidare la leadership in campionato. Allo Stadium arriva il Lecce e il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa non vuol sentir parlare di impegno agevole: “Le partite, in questo momento, sono tutte difficili, la condizione non è ottimale. Dobbiamo essere noi bravi, affrontando la partita senza superficialità. Il risultato è tutto da conquistare”.

Anche da Sarri i complimenti alle ragazze della formazione femminile: “Congratulazioni alle ragazze della Juventus Women, a Stefano Braghin e Rita Guarino per il grande percorso che le ha portate all’assegnazione dello scudetto”. La squadra maschile proverà a fare altrettanto: “Non dobbiamo guardare alle partite degli altri, ma alle nostre prestazioni, che alla lunga ci portano i risultati; il vantaggio in classifica non è sostanzioso, ci sono 33 punti in palio, dobbiamo avere la mentalità di fare risultato sempre”.

Alle viste un tour de force molto impegnativo: “L’aspetto mentale e motivazionale è fondamentale, e sarà importante ancora di più quando le condizioni climatiche saranno complicate, a fine luglio per esempio. Pjanic? È in crescita. Anche Higuain si è allenato con la squadra, può giocare uno spezzone di partita. Stessa cosa per Ramsey, che non è ancora al top ma è in miglioramento”.

A proposito di Pjanic, Sarri si toglie un sassolino dalle scarpe: “Arthur primo acquisto sarriano? Mi state chiedendo di un giocatore del Barcellona, brutto se mi mettessi a parlarne. Non mi è piaciuto, anzi, che l’allenatore del Barcellona abbia parlato di Pjanic, quindi io non mi metto a parlare del suo calciatore”.