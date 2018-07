Kappa Futurfestival, il primo bilancio: 8 denunce e un arresto per spaccio

Il primo bilancio non è propriamente rassicurante. Oltre duecento persone segnalate alla prefettura per detenzione di stupefacenti, otto denunce e un arresto per spaccio soltanto nella prima giornata di controlli al Kappa Futurfestival, al via ieri al Parco Dora di Torino.

Più di 50mila i partecipanti al grande festival della musica tecno e tra di loro, inevitabilmente, anche qualche esagitato che ha pensato bene di sfruttare l’occasione per sballare in modo non consentito dalle leggi.

Per garantire la sicurezza durante la kermesse decine di agenti della guardia di finanza, dei carabinieri e della polizia presidiano stabilmente la zona e si occupano dei controlli assieme agli steward dell’organizzazione. Per l’accesso all’area dell’evento sono vietati vetro e bombolette spray, oltre naturalmente a sostanze stupefacenti.