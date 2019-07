Karaoke, grigliate e animazione: «Così abbiamo salvato i campi»

Una baracca e un manipolo di campi. Erano partiti così i soci del circolo “Alessandro Cruto”. Siamo in via Cherubini 80, in Barriera di Milano, a pochi passi dal “trincerone”. La società è nata qui, negli anni ‘80. Pian piano è poi arrivata l’espansione, con l’addio alla vecchia baracca a beneficio dell’attuale sede. Nel frattempo, il numero di tessere cresceva fino a toccare quota trecento unità. Insomma, una realtà solida, di cui era obiettivamente difficile presagire il declino. E invece gli eventi hanno preso una piega diversa. Le tessere diminuivano e in bocciofila iniziava a serpeggiare la paura di non farcela. «Siamo stati a un passo dalla chiusura», rivela il consigliere Giacomo Costella. Un anno e mezzo fa, la svolta in positivo. Un cambio netto rispetto al passato, con il circolo che ha abbandonato l’esclusiva vocazione per bocce e carte e si è aperto verso musica, balli e animazioni. Molto del merito va ricondotto a Tiziana Conte, attuale vicepresidente.

«Oggi di sole bocce non si può vivere – spiega Tiziana – e noi siamo riusciti a rilanciare un circolo che navigava in cattive acque». Karaoke, musica dal vivo, pranzi e grigliate, più nuovi tornei. Un mix che ha portato in dote alla “Cruto” una ventina di tessere in più. Di questi tempi, un bel tesoretto. I prossimi appuntamenti clou saranno a settembre, il 22 – ma la data è ancora da confermare – con la festa della società e la bocciofila che si aprirà a tutto il quartiere per far conoscere a più persone possibili il nuovo corso.

E pazienza se ogni tanto i ladri fanno qualche “visita” in via Cherubini. Due furti l’anno scorso e due in quello precedente. Porte spaccate e un paio di oggetti rubati. Quest’anno, per fortuna, ancora nessun episodio spiacevole. «Incrociamo le dita», scherzano i soci. Prima o poi, il vento deve per forza soffiare dalla parte giusta.