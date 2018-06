Karina Jelinek, ex di Del Potro e Juan Monaco, è veramente una bomba sexy. La top model argentina, a voler dar retta al portale Bolavip, sarebbe stata di recente “avvistata”, in atteggiamenti intimi con il Kun Aguero durante un party privato. Alcune sue pose…hot sulla spiaggia di Miami mettono in mostra un “lato B” da paura!! Quel che si dice un’abbronzatura audace!!