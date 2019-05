Kate e William sono in crisi: «Lui non la considera più»

Molte volte Kate si è sentita trattata come un’inserviente, più che come una fidanzata o una moglie». Forse è tutta qui la verità sui rapporti attuali tra Kate Middleton e il principe William. O forse no, perché nonostante le voci di crisi senza futuro per la coppia, i due anche negli ultimi giorni in pubblico hanno mostrato di divertirsi insieme, ballando come se fossero in un musical e non la futura coppia regnante in Gran Bretagna.

C’è però chi pensa solo ad un’immagine di facciata dietro alla quale si celerebbe ben altro. Come il biografo inglese Andrew Morton che nel suo libro “William and Catherine” (vero nome della Middleton, ndr) parla di una donna profondamente turbata: è serena con i suoi tre figli ma non è affatto una moglie felice. Il motivo? Si sente al massimo sopportata, ma non certo complice di suo marito come invece dovrebbe succedere in qualsiasi matrimonio.

E a questo si ricollegherebbero i rumors sul presunto tradimento di William con un’altra donna, Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley (per aver sposato David Rocksavage, nobile con ventitrè anni più di lei) ed ex migliore amica di Kate. Oggi vive a meno di sei chilometri dalla residenza di campagna del futuro re e, come aveva riferito qualche settimana fa il “Sun” intervistando una fonte rimasta però anonima, tra le due donne ci sarebbero stati litigi furiosi nonostante in passato fossero legate come due sorelle.

A pesare sul rapporto matrimoniale è soprattutto la vita pubblica. Quando escono in coppia, sia per visite di rappresentanza sia per qualche evento al quale sono invitati, secondo Morton c’è sempre troppa distanza tra Kate e William. L’uomo la ignorerebbe apertamente, in special modo davanti agli altri, e questo atteggiamento alla lunga avrebbe stufato la Middleton che secondo alcune fonti già un paio di mesi fa avrebbe attivato i suoi avvocati preparandosi per un clamoroso divorzio, come era successo anche a Lady D con Carlo.

Tutt’altra aria soffia invece a casa di Meghan e Harry che sarebbero pronti per un altro cambiamento importante. Il “Daily Mail” infatti anticipa che qualche mese dopo il battesimo del piccolo Archie, che dovrebbe essere programmato ad inizio luglio, l’intera famiglia abbia in programma un viaggio in Sudafrica. Ufficialmente uno dei molti impegni del Duca di Sussex, ma questa volta la permanenza potrebbe durare molto più del solito. Un vero trasferimento, lungo anche diversi mesi, in una zona dell’Africa che entrambi amano moltissimo. Lì sicuramente la Markle si sentirà meno osservata e più libera.