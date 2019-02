Katerina Fetisova, la bambola dell’Est

Nel suo profilo Instagram si presenta come “amante della bellezza”, modella, attrice, psicologa, poetessa e vegana. Volendo riassumere, Katerina Fetisova è semplicemente una bellissima ragazza russa che ha fatto successo nel mondo della moda e del glam.

Vive ormai in pianta stabile a Dubai ed è da qui, tra dune del deserto, spiagge da sogno e eleganti sale di alberghi a cinque o più stelle oppure di ristoranti extra-lusso, che invia scatti mozzafiato che campeggiano nei suoi sempre più seguiti profili social.

Una vera bambola, Katerina Fetisova, con lunghi capelli biondi, pelle levigata e occhi suadenti. Con delle caratteristiche fisiche del genere e con una spigliatezza non indifferente, non è un mistero che abbia così tanta fortuna in ogni angolo del mondo.