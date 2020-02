Katharina Mazepa, scatti hot a passo di valzer

Katharina Mazepa è una giovane modella che posa a passo di valzer. Bellissima e dai lineamenti raffinati, è dotata di un fisico da urlo ed è originaria dell’Austria. È stata anche Miss Vienna nel 2014.

Un titolo ostentato con orgoglio sul suo account ufficiale di Instagram, dove la splendida modella regala di tanto in tanto alcuni dei suoi scatti più conturbanti, in spiaggia oppure in camera da letto.

Da qualche anno ha lasciato l’amata Vienna per Miami e, a giudicare dalle foto, in Florida si è ambientata davvero bene. Ha 24 anni e la vita le sorride: chi potrebbe essere più felice di lei?