Katia Pedrotti: «Che gioia la mia “Riccanza”. Ma l’amore non si compra!»

Dal “Grande Fratello 4” a “Mamma che riccanza!” su MTV. Katia Pedrotti, ex gieffina, moglie di Ascanio Pacelli (manager di uno dei più importanti golf club d’Italia) conosciuto proprio al reality e dal quale ha avuto due figli, Matilda di 10 anni e Tancredi di 4 anni, ci racconta perché ha detto di sì allo spin off di “Riccanza”, il docu-reality che segue la vita di ragazzi di alcune delle famiglie più ricche in Italia. E ci spiega pure l’importanza dei no, in tutti i campi della vita. Ama viaggiare, come testimonia la sua pagina Instagram.

Dove si trova adesso?

«Sono a casa, a Roma».

Come si vive a Roma?

«Vuoi sapere se c’è il problema delle buche? C’è e c’è sempre stato. Roma è bella da visitare, viverci è difficile. Ho la tata che prende i mezzi pubblici e ci impiega meno ad arrivare a casa ora che vive fuori città che prima, quando viveva a Roma. Io poi mi sposto in auto e trovare parcheggio è un’impresa».

Che guidatrice è?

«Sono un maschio. E, se è il caso, mando pure a quel paese gli altri automobilisti. Ascanio dice che prima o poi incontrerò uno che mi vuole menare. Che ci posso fare, ho uno spirito montanaro…».

Ed è anche molto ricca, visto che è tra le protagoniste di “Mamma che riccanza!”…

«Sono una donna molto fortunata. Posso concedermi tante cose belle, tanti viaggi, ma nel concetto di riccanza c’è di più: avere una famiglia unita, un marito che mi ama e che io amo. Comunque so benissimo che il programma è frivolo, non vogliamo mica toccare temi sociali».

I soldi non fanno la felicità?

«Non bastano per essere felici, infatti tanti super ricchi hanno vite tristi. Però i soldi ti danno tante possibilità che altri non hanno: portare i tuoi figli alle scuole migliori per esempio».

Cosa insegna ai suoi figli?

«Sono nata in una famiglia benestante, ma non sono cresciuta pensando di poter avere tutto ciò che desideravo. I miei mi hanno dato regole e valori. Ed è questo che insegno ai miei bimbi. Dico più no che sì e che l’amore e l’amicizia non si comprano».

Esiste l’amicizia tra ricchi e poveri?

«Io sono stato amica di chiunque, senza badare alla classe sociale».

Non teme che qualcuno sia suo amico solo per la sua ricchezza?

«A settembre compio 40 anni, so accorgermi se qualcuno è sincero o vuole sfruttarmi».

Tornando ai suoi bimbi, hanno la paghetta?

«No».

E il telefonino?

«Sì. Sono nati in una società supertecnologica. Ma sono controllatissimi: Tancredi ha un mio vecchio Iphone senza scheda con cui gioca, a Matilda lo abbiamo regalato a Natale ed è collegato al mio. Se si comporta male glielo tolgo per punizione».

Dal “Gf”, nel 2004, sono passati 14 anni. Qual è il segreto per durare come coppia?

«Siamo una coppia normale, litighiamo e facciamo pace. A me Ascanio piace tanto, come il primo giorno. Eravamo destinati. Non avrei mai pensato di andare al “Gf” e uscire a braccetto di mio marito».