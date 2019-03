Katie Bell, il destino nel cognome

Katie Bell, quando il cognome è un segno del destino. Fin troppo facile sfruttare il gioco di parole. Già, perché la 23enne modella statunitense è davvero una bellissima ragazza, benedetta da Madre Natura – e forse da qualche chirurgo – con un corpo che rasenta la perfezione.

Presente su Instagram dal 2016, in meno di tre anni ha già attirato 850mila follower. Come? Semplicemente postando i suoi scatti roventi da ogni angolo del mondo, soprattutto in spiaggia o in yacht, in compagnia spesso e volentieri di simpatiche e disinibite amiche.

Katie Bell, infatti, fa parte della scoppiettante “scuderia” di Dan Bilzerian, il multimilionario americano che spopola sui social con il suo stile di vita decisamente libertino. La bella Katie, manco a dirlo, è testimonial di una delle marche di proprietà del facoltoso rampollo.