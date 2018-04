E’ giovane bella e brasiliana. Katiely Kathissumi si è subito fatta notare non solo per le sue forme sinuose, ma soprattutto per la sua semplice sensualità.

La stupenda carioca si è così conquistata l’ultima copertina del numero di Playboy Italia, che andrà sicuramente a ruba.

Su Instagram sono oltre 600mila i fan che la seguono.