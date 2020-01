Katrina Brodsky, la sexy istruttrice di fitness

Un fisico davvero in forma

All’anagrafe è iscritta come Katrina Brodsky, sui social però si fa chiamare con una sorta di nome d’arte: Keller Rose. È con questo appellativo che sta spopolando su Instagram con foto e video dai contorni mozzafiato.

Di professione fa l’istruttrice di fitness e ama documentare, con dovizia di particolari, i suoi esercizi e soprattutto i risultati delle lunghe ed estenuanti sessioni in palestra: il suo fisico dalle curve generose è in forma come pochi.

In spiaggia piuttosto che sulla cima innevata di un’alta montagna, a bordo piscina piuttosto che tra gli attrezzi, Katrina Brodsky è sempre presente sul web, con foto che solleticano non poco i suoi sempre più numerosi followers.