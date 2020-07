Katya Elise Henry, la star di Instagram dal lato B da record

Su Instagram è una vera e propria star a livello mondiale, al punto da aver totalizzato un numero di follower di tutto rispetto: 7,6 milioni. E viaggia a vele spiegate verso la decina, traguardo che potrebbe tagliare entro la fine del 2020.

Si chiama Katya Elise Henry ed è una modella statunitense famosa a livello planetario per la sua passione quasi religiosa per il fitness e – soprattutto – per il suo corpo tutto curve, sodo e boombastico come pochi.

In particolare, è il lato B da record a rappresentare l’autentica specialità della casa. Un concentrato di curve, sodo e tornito, capace di abbinare una volumetria fuori dal comune a una perfezione michelangiolesca. Con qualità del genere, la buona sorte continuerà ad assisterla di sicuro.