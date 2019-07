Katya Kotaro, la Superwoman di Russia

Il fisico perfetto, i lunghi capelli biondi e lo sguardo magnetico la rendono una perfetta ragazza copertina e – non a caso – è già finita in prima pagina sulle edizioni russe di alcune testate prestigiose, da Playboy a Maxim.

Katya Kotaro è un’affascinante modella moscovita la cui popolarità sta aumentando a velocità impressionante. Sul suo profilo Instagram si presenta senza falsa modestia come “Superwoman” e in effetti la sua bellezza è quasi soprannaturale.

La sua missione, come spiegato sempre sui social, è quella di “provare a salvare il mondo”, anche se non è chiaro in che modo. Di certo, in caso di guerra, la bella Katya troverebbe tantissimi volontari disposti a combattere al suo fianco.