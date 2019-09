In kayak per ripulire il nostro Po. «Il fiume soffoca nella plastica»

Centinaia di bottiglie, lattine di birra e vecchie bici arenate sulle sponde. Il Po appare sempre più inquinato da plastica e vetro, ma i tanti oggetti accumulatasi nell’acqua in questi giorni hanno fatto mobilitare i cittadini che ora iniziano a fare pulizia da sé a bordo delle imbarcazioni. Unendo così la passione per lo sport a quella per l’ambiente. L’appello è stato lanciato da Filippo Zanoni, sul gruppo Facebook “Torino Sostenibile”. Il giovane, durante le sue uscite in kayak dal circolo Amici del Fiume i corso Moncalieri, ha raccolto nei dintorni di Ponte Isabella un cospicuo “bottino” composto da bottigliette di plastica, palline da tennis e bombolette spray. «Ma per raccogliere tutta la plastica che ho visto – scrive il volontario -, avrei dovuto avere altri 15 kayak come il mio. Se qualcuno volesse farmi compagnia nelle prossime uscite, mi contatti». La proposta, corredata con tanto di hashtag #posenzaplastica, ha già ricevuto varie adesioni da parte di volenterosi cittadini, esasperati di vedere galleggiare nel Po l’immondizia gettata dagli incivili.

Basta farsi un giro ai Murazzi infatti per trovare svariate bottiglie d’acqua, botticini di shampoo e bagnoschiuma, scarpe e sacchetti di plastica. La situazione peggiora ulteriormente superando il ponte della Gran Madre e arrivando alla diga del Po, dove si sono incastrati numerosi tronchi d’albero trasportati dalla corrente. Qui, tra le ramaglie, si è formata una vera e propria piattaforma di melma plastica. Poco oltre, lungo la sponda di Lungo Po Machiavelli, l’acqua è più bassa e dal letto del fiume emergono i relitti di vecchie biciclette, assi da stiro, piloncini in pietra abbattuti, tubature e macerie di cantiere. Ad aumentare la sensazione di degrado, ci pensano le alghe in cui si impigliano regolarmente i rifiuti. Fenomeno, quest’ultimo, ben visibile dalla passerella di piazza Chiaves da cui parte un interminabile corridoio verde di piante acquatiche che costeggia le sponde. Buone notizie arrivano infatti da Palazzo Civico. «A breve – spiega l’assessore all’Ambiente, Alberto Unia – organizzeremo un’iniziativa di pulizia insieme ad Amiat, rimuovendo i rifiuti a pelo d’acqua».