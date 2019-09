Con Kayla Simmons tutti pazzi per il volley

C'è sempre un gran tifo per lei

Tutti pazzi per il volley. Di sicuro, dopo aver dato un’occhiata alle foto di Kayla Simmons, verrà a tutti una gran voglia di ammirarla in partita. La ragazza, infatti, è una promessa della pallavolo ed è uno dei punti di forza della squadra della Marshall University, in Florida.

Biondissima e dotata di un fisico da sballo, con tutte le curve al punto giusto a dispetto della sua attività da atleta semi-professionista, Kayla è la beniamina del campus e non si fa fatica a comprenderne il motivo.

Oltre che sul parquet, miss Simmons sta riscuotendo grande successo anche su internet. Passerelle, servizi fotografici e copertine sono ormai un altro terreno d’elezione per lei, un altro campo dove i risultati arrivano a go-go.