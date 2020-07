Keila Garcia, la fan di Arthur è pronta a sbarcare a Torino

La bella modella seguirà il brasiliano nella sua avventura in bianconero? I tifosi della Juve si augurano proprio di sì

Le cronache rosa si sono divertite a raccontare di una appassionata corrispondenza d’amorosi sensi con Arthur, asso del centrocampo del Barcellona prossimo a vestire, tra un paio di mesi, la maglia della Juventus.

L’occasione? Un’infuocata “Story” di Instagram in cui la bella modella Keila Garcia ha mostrato tutto il suo entusiasmo per un gol del brasiliano, capace di propiziare la vittoria dei blaugrana.

La liaison continuerà anche a Torino? I tifosi della Juve si augurano di sì, non foss’altro per avere la possibilità di ammirare da vicino la bella modella, il cui fisico da capogiro non è che passi inosservato.