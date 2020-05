Kelli Seymour, la primavera si fa sexy

Le giornate si allungano, il sole torna a splendere sul mondo e la testimonianza più viva del ritorno alla vita attiva è rappresentata dagli scatti vivaci e felici di Kelli Seymour, ragazza del Sud, ma soprattutto modella dalla fama in ascesa.

La giovane e avvenente indossatrice statunitense è una sorta di inno alla gioia e alla vita spensierata. Di solito passa da una spiagga all’altra, da Malibu alla Florida, dalle Keys alla California.

E quando non è a mare, si diletta a farsi ritrarre in lingerie, o davanti a uno specchio, intenta a truccarsi, a farsi bella o a prepararsi per una sfilata. I suoi fan, in costante aumento, sentitamente ringraziano.