Kelly Compulsive, prova la lingerie sul web

Il suo è una sorta di servizio di utilità sociale. Per le donne anzitutto, visto che si offre di provare e di promozionare i capi di lingerie più richiesti e gettonati del momento. Ma anche per i maschietti.

Già perché sono tantissimi i followers che, su Instagram o sul suo seguitissimo canale Youtube, non si perdono un suo aggiornamento. Kelly Compulsive – ma si chiamerà proprio così? – ha forse individuato la formula del successo.

In mutandine di pizzo piuttosto che in ridottissimi perizoma, in completini da urlo piuttosto che in capi da mille e una notte, la bella Kelly sa come farsi notare e apprezzare. Ma soprattutto, sa come indirizzare un acquisto. Proprio vero, il suo è un servizio di utilità sociale.