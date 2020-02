Kelly Kay, la bella americana la combina proprio grossa

Bella lo è veramente Kelly Kay. Ed anche sexy. La modella americana vanta più di 300mila ammiratori sul suo profilo Instagram dove non mancano scatti che mettono in mostra le sue forme esplosive! Alla ricerca di un po’ di notorietà, però, la modella made in Usa è stata…arrestata! E’ accaduto nel corso del Super Bowl 2020. La bellona ha provato ad entrare sul terreno di gioco durante la finale Kansas City Chielfs-San Francisco 49ers ed è stata fermta dalle forze dell’ordine. E’ stata lei stessa a raccontare l’accaduto sul proprio profilo social, dove ha anche pubblicato la sua foto segnaletica.