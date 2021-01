Kelly Piquet “resta” in F1: la love story della figlia di Nelson

In fatto di “curve” pericolose, Kelly se ne intende. D’altronde è o non è la figlia del mitico Nelson Piquet, campione del mondo di Formula 1? La sexy e bella brasilera è rimasta in qualche modo legata al mondo dei motori anche sentimentalmente parlando. Ex di Daniil Kvyat (con il quale ha avuto anche una figlia) Kelly ha infatti testé annunciato il suo fidanzamento con l’asso emergente Max Verstappen. Insomma: c’è ancora (una) Piquet in Formula 1…