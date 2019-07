Kendra von Bernuth, il lato sexy di Holliwood

Nel suo profilo Instagram si presenta come attrice, modella e hostess e in effetti nel suo curriculum figurano alcune pellicole girate a Hollywood. Californiana purosangue, a dispetto del nome di stampo teutonico, Kendra von Bernuth è un’autentica femme fatale.

I lunghi capelli biondi, lo sguardo austero e magnetico e soprattutto un corpo da urlo sono le sue armi migliori, le stesse che le hanno consentito di sfondare in campi diversi, dal cinema alle passerelle, fino al web.

Sono tanti e in costante aumento i follower del suo account social, a cui Kendra generosamente regala giorno dopo giorno scatti sempre più audaci, in cui è possibile ammirarla in tutta la sua intrigante bellezza.