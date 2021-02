Kevin a marzo vola in Florida. «Mancano solo 20mila euro»

Sono tantissime le persone che nell’ultimo anno si sono mosse per aiutare Kevin a coronare il suo sogno, quello di volare in Florida per ottenere quell’intervento che potrebbe salvargli la vita. Ma Kevin, il “guerriero” come è stato affettuosamente ribattezzato in casa, ora può guardare al domani con ottimismo. Pandemia permettendo, la raccolta fondi sta procedendo per il verso giusto tanto che è la stessa madre del bambino ad ammetterlo. «Ci mancano solo circa 20mila euro».

Insomma il piccolo sta davvero scalando, poco alla volta, una montagna. Al bambino, all’inizio di questa storia, servivano circa 350mila euro: tra il viaggio e l’intervento. Ogni giorno che passa il sogno di Kevin è sempre più vicino. La data per l’operazione in Florida è stata fissata e virus permettendo il prossimo 22 marzo il piccolo bimbo di 3 anni, residente nelle case popolari di via Parenzo, potrà essere sottoposto a intervento per ridurre quella grave malformazione alle gambe che si porta dietro dalla nascita.

