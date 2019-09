Kevin non ha tibia e rotula: sogna l’America per curarsi

L’appello della mamma: «Raccogliamo i soldi per portarlo in Florida»

La mamma Zamira e papà Fabio lo chiamano «guerriero». E in fondo Kevin, nemmeno due anni di età e residente nelle case popolari di via Parenzo, è un piccolo grande eroe. Nato con una grave malformazione alle gambe, dopo una gravidanza perfetta, il piccolo si è subito trovato a fare i conti con una “emimelia tibiale”.

la malformazione

«Alla nascita di Kevin – racconta la mamma – abbiamo scoperto una malformazione alla gamba destra, senza tibia, rotula, osso del femore bifido, piede torto e quattro centimetri più corto rispetto l’altra gamba. Eravamo molto spaventati non conoscevamo nessuno con questo tipo di problema. E negli ospedali ci hanno raccontato che si trattava di una malattia con pochissimi casi al mondo». Mamma e papà hanno girato tutta Torino per trovare una cura per il piccolo Kevin. Ma l’unica soluzione proposta «è stata l’amputazione». Così, sconfortati, Zamira e Fabio hanno fatto qualche ricerca via Internet. Scoprendo un caso simile a quello del loro bambino. La storia di un bimbo polacco di nome Bartek, affetto dalla stessa malformazione. «Decisi di contattare sua mamma tramite Facebook – racconta Zamira – e lei mi parlò di un luminare del campo, il dottor Paley».

missione florida

Zamira scopre gli incredibili progressi raggiunti da Bartek. «Sua mamma mi ha persino detto che era tornato a camminare – continua Zamira -. Ho visto l’ecografia, ho scoperto che aveva persino cominciato ad andare in bici». Una rivelazione per la famiglia di zona Lucento che nel 2018 è riuscita a ottenere una visita in Austria. «Il dottor Paley ha visitato nostro figlio – concludono i genitori – e ci ha dato speranze. Il problema? Il costo. Troppi soldi». Circa 500mila euro secondo i genitori che dopo un primo momento di apprensione hanno aperto la pagina Facebook “Realizziamo il desiderio di Kevin” che ha il compito, non facile, di raccogliere i soldi necessari ad aiutare la famiglia. «Qualche giorno fa, Kevin è stato visitato nuovamente dal dottor Paley a Varsavia. Tutto può risolversi. Kevin potrà camminare». Ma servono i soldi. Chi volesse aiutare la famiglia può contattare la pagina Fb o chiamare Zamira al numero di telefono 327.8637778