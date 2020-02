Il killer mozza le mani ai leoni da tastiera nella “Spoon river” del Borgo Rosso

La parola è “hater”, odiatore, ed è passata a indicare ormai senza bisogno di aggiungere il termine “seriali” coloro che vomitano odio e ingiurie nel grande pantano del web e dei social network. “Leoni da tastiera” che sfogano frustrazione, nel migliore dei casi, o imbecillità che diviene stupida crudeltà, contro obiettivi spesso scelti a caso. Ma a un certo punto anche il carnefice diventa vittima. E un uomo, anche lui seriale perché è un killer, sceglie alcuni di questi individui e li uccide non prima di aver mozzato loro le dita o le mani, gli strumenti con cui maneggiavano tastiere o mouse o smartphone come fossero automobili da scagliare contro i pedoni in qualche terrificante videogame, o i sassi dai cavalcavia dei progenitori di tutta questa stirpe di vigliacchi.

Michele Paolino, già presidente della Circoscrizione 3, giornalista pubblicista e oggi titolare di una bocciofila nel suo quartiere, ossia Borgo San Paolo, conosce e ben utilizza i meccanismi e la tecnica del noir, ma con “La ballata di Borgo San Paolo” (Edizioni del Capricorno, 12 euro), sarà per via delle canzoni che cita e non solo nei titoli dei capitoli o sarà per amore di questo quartiere (amore che io e lui condividiamo, essendo anche io un “sanpaolino”), traccia una sorta di Spoon River di quello che era il “borgo rosso”, delle fabbriche e delle boite di automobili che non ci sono più, dei mercati ora impoveriti, di una maniera di vivere che si vorrebbe continuasse a svolgersi con le sue stagioni attorno alla grande chiesa di San Bernardino. Qui davanti hanno l’abitudine, infatti, di trovarsi i quattro amici più uno, il Professore, il Presidente (indovinate chi è) e gli altri che conoscono tutto del borgo e decidono di aiutare a modo loro l’ispettore Caruso a venire a capo della situazione. Non che Caruso, consumato ma non disilluso sbirro di strada, sia particolarmente entusiasta di questa collaborazione, ma alla fine l’alchimia funziona. Eccome. E nell’amarezza di un finale che va a chiudere un cerchio, nelle pagine di nostalgia dove pure non manca la dolcezza del ricordo, una qualche forma di giustizia sarà fatta. Nel modo in cui è più naturale, perché vittime e assassini, buoni e cattivi alla fin fine dormono sulla collina. Nell’ombra lunga di una chiesa neogotica che si staglia sull’isola pedonale al momento di abbassare le serrande come un sipario.