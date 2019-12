KING’S CAFÉ BISTROT- SOTTO LA MOLE, UN TAGLIERE RICCHISSIMO CHE PORTA IN TAVOLA LE ECCELLENZE

Ci sono i bar, ci sono i ristoranti. E poi c’è il bistrot, una via di mezzo che mette insieme tutto il meglio di questi due generi di locali. Cosi è per il King’s Cafè, nato espressamente con questa formula a due passi dalla Mole e da Palazzo Nuovo. Ci sono le colazioni e c’è soprattutto la cucina, che lavora per servire piatti eccellenti in tempo reale. Ma l’idea di Angelo e della moglie, che da quasi 5 anni hanno preso in mano il locale, è quella di renderlo speciale.

Uno dei cavalli di battaglia che hanno reso celebre il King’s sono i suoi taglieri, unici e inimitabili: una tavoletta da 60 centimetri di lunghezza per 20 di larghezza piena di prelibatezze che vanno dai salumi alle proposte per vegetariani, passando per quello misto, quello americano e il King’s che li riassume tutti. Lo trovate a pranzo ma anche per l’ora dell’aperitivo che scatta dalle 17 (10 euro a testa, minimo due persone). Ecco perché il King’s è ideale, anche per le feste di laurea.

King’s Cafè Bistrot, via Verdi 20/b Torino.

Telefono: 011.8391302.

Orario: da lunedì a venerdì 9-21, sabato e domenica 11-21.30.