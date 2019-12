KING’S CAFÉ BISTROT-RAFFINATO, GUSTOSO E INNOVATIVO: QUESTO È UN LOCALE DA NON PERDERE

Bistrot: in una parola sola, un mondo. Raffinato senza essere eccessivo, un’ottima cucina a pranzo e a cena, ma anche ricche colazioni. Il King’s Café, proprio sotto la Mole Antonelliana, è così ma resta unico nel suo genere. Una scelta precisa di Angelo e della moglie, che da quasi 5 anni hanno preso in mano il locale. Apertura alle 9 e spazio per chi vuol cominciare bene la giornata, con croissants freschissimi e caffetteria. Dall’ora di pranzo protagonista è la cucina, con piatti originalissimi e materie prime di qualità, dai primi ai dolci.

Uno dei suoi punti di forza è il tagliere sia a mezzogiorno che all’ora dell’aperitivo (dalle 17). Una tavoletta di legno lunga 60 centimetri con cinque possibilità di scelte diverse che spaziano per tutti i gusti, anche quelli dei vegetariani. Ecco perché King’s Café Bistrotè ricercatissimo da tutti, anche per le feste di laurea. E l’eleganza dei suoi camerieri, inappuntabili con i loro cappelli, la camicia bianca e le bretelle nere, è un tratto distintivo.

King’s Café Bistrot, via Verdi 20/b Torino.

Telefono: 011.8391302.

Orario: da lunedì a venerdì 9-21, sabato e domenica 11-21.30.