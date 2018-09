Kira Mayer, che combini? La star di Istagram offre sesso ai poliziotti

Guai in vista per la modella russa Kira Mayer. L’avvenente starlette di Instagram è stata condannata a 18 mesi di carcere per aver offerto…sesso ai poliziotti che l’avevano fermata al volante della sua Mercedes senza patente. La Mayer, raccontano i media russi, avrebbe avuto l’idea di proporre ai due agenti un rapporto a tre. Al loro rifiuto, per tutta risposta, li ha aggrediti e picchiati.