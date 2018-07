Kit dello scasso in campo sinti, denunciata donna di 53 anni

Una donna di 53 anni di Carmagnola è stata denunciata dai carabinieri per possesso di arnesi atti allo scasso e falsificazione di sigilli di stato, dopo che nel corso di una perquisizione eseguita dai militari nel campo sinti in via Agnelli e in via Castagnole è stato rinvenuto un vero e proprio “kit dello scasso”.

I militari, durante l’attività di controllo, hanno infatti trovato strumenti atti allo scasso, passamontagna, ricetrasmittenti, un paio di targhe falsificate e persino un paio di fionde con relative munizioni.

Molto probabilmente questi ultimi strumenti erano utilizzati per mettere in atto la classica truffa dello specchietto ai danni di ignari automobilisti, mentre i primi arnesi servivano a effettuare colpi nelle abitazioni.