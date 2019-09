Kit per furti e truffe nella sacca dei giochi dei figli: denunciati

Viaggiavano in macchina a Chivasso con i figli minori al seguito, quando sono stati fermati per un controllo dai carabinieri della locale stazione. Erano le 23 di sabato scorso, 31 agosto, e in quella circostanza i militari hanno scoperto che nell’autovettura era contenuto una vero e proprio deposito di attrezzi e oggetti utili per furti e raggiri.

La perquisizione, infatti, ha permesso di ritrovare e sequestrare diversi berretti con visiera con la scritta carabinieri, oltre a radiotrasmittenti, cacciaviti e vari strumenti utilizzati per commettere furti o truffe ad anziani.

Il materiale era nascosto in una sacca con i giochi per i bambini, rispettivamente di 5 e 8 anni. La coppia, di 33 e 31 anni, residente in provincia di Massa Carrara, ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed è stata denunciata dai militari per possesso di oggetti atti allo scasso.