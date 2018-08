Klaudia Pepa, danza e calore: «Sì, io sono quello che ballo»

A tu per tu con la bellissima ex concorrente albanese di “Amici”

Era scritto nel destino: ballare, ballare e ancora ballare. In Albania è da anni una vera e propria star, mentre il pubblico italiano l’ha conosciuta nel 2016 per la sua partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi, quando era tra i quattro finalisti insieme ai The Kolors, che poi trionfarono.

Klaudia Pepa, 26 anni, la ballerina che buca il teleschermo e, mentre viene selezionata per il video “Carry on” di Stevie Wonder, sogna un musical a Broadway. Nella sua storia c’è tutta la determinazione di chi, partendo dall ’Accademia di Tirana, con dedizione e allenamento ce l’ha fatta a ritagliarsi un posto nella vita.

Klaudia, quando nasce la sua passione per la danza?

«Avevo cinque anni quando i miei genitori cominciarono a portarmi a teatro. Vedevo i ballerini danzare, desideravo fare parte di quel mondo. Mamma mi iscrisse a un corso di danza moderna, capii subito che quella sarebbe stata la mia strada, quindi entrai all’Accademia Nazionale Albanese di danza classica, scuola dalla quale sono usciti ballerini molto talentuosi, come Kledy e Leon».

Cosa significa per lei essere una ballerina?

«Quando ero piccola ho avuto uno slogan mio, “Io sono quello che ballo”, perché è importante che sul palco esca il mio carattere, la mia anima. Ecco, per me significa mettere me stessa in quei minuti e far arrivare qualcosa. Qualcosa che sia bella…!».

Quando ha iniziato a capire che questo era tutto ciò che voleva?

«Fin da piccolina, ma penso che all’età di 15, 16 anni io abbia cominciato a pensarci seriamente. Ho un carattere forte e deciso, e per fortuna tutto quello che ho voluto e tutto quello che ho sognato posso dire che si è realizzato fino ad un certo punto. Forse è l’energia, forse la positività… non lo so. Ma sono felice».

Che ricordo ha di quando ballò in diretta ad “Amici” con Ricky Martin?

«Fu un momento speciale. Lo conobbi nel backstage, era molto attento a noi ragazzi, aveva un modo di fare umile, semplice. Poco prima dell’esibizione in diretta mi diede un bacio, mi incoraggiò, mi diede forza».

Ricorda il momento in cui le dissero “Sei dentro…“?

«Sì ricordo…un bel momento emozionante. Gridavo da dentro perché ero timida e non sapevo esprimermi bene. Mi si è aperto un portone».

Chi è oggi Klaudia Pepa?

«Sono una ragazza sognatrice, e lo sarò sempre».

Danza classica o moderna, cos’è meglio?

«La classica è la perfezione, ma la moderna e la contemporanea sono più nelle mie corde».

C’è una ballerina alla quale si ispira?

«In Albania vediamo la televisione italiana e conosciamo bene le vostre star. Ho sempre amato Raffaella Carrà, la più grande showgirl, ma anche Ambra Angiolini e Lorella Cuccarini».

E un’attrice che preferisce, che le regala più emozioni?

«Non una ma tante, tra quelle che amo di più ci sono Meryl Streep e l’irraggiungibile Sophia Loren».