Dopo il ko di Cagliari, il Toro prova a ripartire: domani c’è la Lazio

Dopo la batosta di Cagliari, che ha purtroppo “annullato” i benefici della vittoria con l’Udinese, il Toro prova a ripartire. Domani al “Grande Torino” arriva la Lazio di Inzaghi (squalificato) reduce dal successo contro la Fiorentina. Una partita di quelle toste che mister Longo ha iniziato a preparare sul campo d’allenamento del Filadelfia, dove i granata oggi hanno svolto una seduta tecnico-tattica.

ZAZA RESTA AI BOX

Dall’infermeria, intanto, non giungono buone notizie. Anche contro i biancocelesti, infatti, il Torino dovrebbe fare a meno di Zaza. Gli accertamenti strumentali cui l’ex Valencia è stato sottoposto, hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: le condizioni del centravanti granata saranno, in ogni caso, monitorate giorno per giorno.

CONFERMA PER IL TRIDENTE

Contro la Lazio, Longo dovrebbe affidarsi al tridente formato da Edera, Belotti e Berenguer. Per il resto dell’undici in campo, non si annunciano grosse sorprese.

Queste, in ogni caso, le probabili formazioni:

TORINO (3-4-3): Sirigu, Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina, Edera, Belotti, Berenguer. All. Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi (squalificato, al suo posto in panchina Farris).