Al Kogin’s Club aperitivo e poi si balla

È tutto pronto per il nuovo aperitivo estivo del giovedì al Kogin’s Club di corso Sicilia 6, organizzato da Torino Nel Mondo. Il primo appuntamento domani sera dalle 20,30, nella terrazza più affascinante del capoluogo piemontese.

La musica è affidata Nanà Deiana & Fabio Sunrise, artisti collaudati della consolle e della notte torinese da anni. La voce è quella di Sergio Flash. Il giovedì adulto per eccellenza a Torino è quindi pronto a partire. La serata è comprensiva di apericena e discoteca. Si balla finché c’è una stilla di energia in corpo e finché c’è la voglia.

In due parole a sazietà. Musica di classe, ma sempre a volume moderato per rispettare la volontà di chi è vicino e desidera dormire in pace. Fino alle 23 l’apericena con drink costa 12 euro (servito al tavolo costa 20 euro, drink incluso). Dopo, entrata libera per tutti in una lunghissima notte più scatenata e danzereccia che mai. Benvenuti nel mondo adulto dove, come canta Paolo Conte, «si sbagliava da professionisti» (info e prenotazioni al numero 345.5924860).