Konami e Manchester United alleati per PES!

Konami ha annunciato di aver siglato una solida e duratura partnership con il Manchester United.

“KONAMI è estremamente orgogliosa di collaborare a stretto contatto con Ie più importanti squadre di calcio e il Manchester United rappresenta uno dei più famosi e prestigiosi club calcistici mondiali,” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “in questa nuova stagione di grandi cambiamenti per entrambi i brand, siamo felici di intraprendere questo viaggio insieme e di poter dare il benvenuto ai Red Devils all’interno di eFootball PES, la celebre serie calcistica rinomata per il suo realismo.”

La partnership tra KONAMI e il Manchester United permette ai creatori della serie eFootball PES di avere accesso alle stelle e alle leggende di questo celebre club che verrà rappresentato nella maniera più fedele e originale possibile all’interno del gioco.

eFootball PES 2020 includerà la più perfetta riproduzione mai apparsa in un videogioco del leggendario stadio Old Trafford (soprannominato dai fan “il Teatro dei Sogni”). Molti giocatori del Manchester United verranno interamente scansionati in 3D e le loro controparti digitali saranno incluse in eFootball PES 2020 al lancio.

eFootball PES 2020 fa da apripista in una nuova decade dove le simulazioni calcistiche avranno un ruolo sempre più importante, con la ferma intenzione di rivoluzionare il mondo dell’eFootball e portare questo sport a un’audience mondiale sempre più ampia. Il gioco avrà una nuova modalità chiamata Matchday che permetterà ai tifosi del Manchester United di partecipare insieme settimanalmente alle più importanti partite e assicurare la vittoria della propria squadra contro i loro più acerrimi rivali.

eFootball PES 2020 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC il 10 settembre.