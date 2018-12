Koulibaly, Agnelli su Twitter: “Report Unesco del 2015 ignorato da molti”

Una lettura “interessante per tutti”. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, torna sulle violenze del Boxing Day richiamando, su Twitter, il report dell’Unesco sul razzismo e le discriminazioni nel calcio, con tanto di best practice e raccomandazioni. “Pubblicato nel 2015 – scrive sul social il numero uno bianconero – e da allora in poi ampiamente ignorato da molti”.

Boxing Day 2018 – Interesting read for everyone. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and thereafter widely ignored by many! #respect #finoallafine https://t.co/HdpxUFGpFE

— Andrea Agnelli (@andagn) 28 dicembre 2018