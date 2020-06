Krista Kemp, la sexbomb che non teme confronti

Non teme confronti e non vuole assomigliare a nessuno, né tanto meno desidera essere inquadrata in una certa categoria, magari perché ricorda questa o quella star delle passerelle.

Krista Kemp è una giovane modella canadese che vuole affermarsi semplicemente per ciò che è: una sexbomb, probabile nuova star delle passerelle, degli spot pubblicitari e del mondo dei social.

Gli esordi sono più che promettenti: pur essendo giovanissima, ha già raggiunto il traguardo dei 100mila followers su Instagram. Partita dal Canada, insomma, sta per conquistare il mondo.