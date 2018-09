Kristyna Schickova, la sorellina del bomber

Il fratello Patrik non sta attraversando un bel momento. In campionato non ha ancora segnato e la Roma annaspa in classifica a debita distanza dalla vetta, sull’orlo di una crisi di nervi. Per Kristyna Schickova, invece, è un magic moment.

La bella sorellina dell’attaccante giallorosso – di cui è due anni più grande – si sta affermando sempre più come modella in campo internazionale. Dopo un’estate trascorsa a Los Angeles, si è spostata a Madrid per dei servizi molto interessanti.

Proprio dalla Spagna Kristyna Schickova ha diffuso su Instagram scatti decisamente calienti, dove ha mostrato senza imbarazzi le sue forme sinuose e sfoggiato un’abbronzatura perfetta. Davvero un belvedere e chissà che non riuscirà a portare un po’ di fortuna al suo fratellino depresso.