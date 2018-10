Kyra Keli, la ring girl che stende tutti

Modella molto popolare negli Stati Uniti – è apparsa su Mtv negli show Guy Code e Wilnd’N Out – Kyra Keli ha fatto della cura del fisico una autentica ragione di vita. Ha conquistato una copertina di Sports Illustrated ed è stata la stella di eventi come l’ultima Los Angeles Swim Week.

Ammirando le foto pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram, non si fa fatica a comprendere il segreto del suo successo. Originaria di New York, nel corso degli anni si è trasferita anche in Florida e in California.

Posti di mare e di spiagge, i luoghi più adatti per mettere in mostra il suo corpo da urlo. Un altro è stato l’interno della T-Mobile Arena di Las Vegas, teatro nell’agosto 2017 del memorabile combattimento tra Floyd Mayweather e Conor McGregor. Kyra faceva la ring girl e i presenti assicurano che catturasse più sguardi dei pugili.