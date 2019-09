L.A. Noire anche per PlayStation VR!

L.A. Noire: The VR Case Files, che include sette casi a sé stanti tratti dal gioco originale ricostruiti specificamente per l’ambiente della realtà virtuale, è ora disponibile per PlayStation VR.

Immergiti nel mondo fedelmente ricostruito della Los Angeles degli anni ‘40, vivendo attraverso lo sguardo del detective Cole Phelps e risolvendo i casi tratti da tutti e cinque i dipartimenti presenti nell’originale L.A. Noire, tra cui: Dopo attenta riflessione, Armato e pericoloso, Caveat emptor, La macchina del console, L’omicidio della calza di seta, Un mare d’erba e Un’altra guerra, tutti scelti in quanto adatti a essere sperimentati in un ambiente di realtà virtuale.

Oltre ai casi da risolvere, L.A. Noire: The VR Case Files per PlayStation VR offre al detective Cole Phelps tre nuovi mini-giochi con cui rilassarsi per sfruttare appieno le meccaniche da realtà virtuale proprie del gioco:

Boxe : sali sul ring nei panni di Cole Phelps e affronta 12 diversi avversari

: sali sul ring nei panni di Cole Phelps e affronta 12 diversi avversari Corsa automobilistica : gareggia a bordo delle classiche “speedcar” degli anni ‘40 contro avversari controllati dal’IA su tre piste sterrate diverse

: gareggia a bordo delle classiche “speedcar” degli anni ‘40 contro avversari controllati dal’IA su tre piste sterrate diverse Poligono di tiro: allena la tua mira con il tiro a bersaglio in quattro diversi poligoni di tiro, ciascuno con sfide, bersagli e armi diversi

L.A. Noire: The VR Case Files per PlayStation VR offre inoltre un’esperienza migliorata dal punto di vista tecnico, appositamente confezionata per il sistema PlayStation, con una distanza visiva maggiore, una fedeltà visiva più elevata, nuove modalità “seduto” e “in piedi”. Sarà inoltre possibile premere un tasto per chinarsi e ispezionare più facilmente gli oggetti. Sono stati inoltre migliorati la navigazione del mondo, gli spostamenti e l’ottimizzazione delle armi.

I possessori di L.A. Noire per PlayStation 4 riceveranno il 25% di sconto sull’acquisto di L.A. Noire: The VR Case Files effettuato selezionando “Ottieni VR Cases” nel menu principale del gioco sul sistema.

L.A. Noire: The VR Case Files è disponibile anche per HTC Vive e Oculus Rift, insieme alla versione migliorata di L.A. Noire per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch che comprende il gioco originale e tutti i contenuti aggiuntivi.